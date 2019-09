【KTSF】

美國時裝品牌Forever 21週日在特拉華州申請破產保護。

Forever 21宣布,會在全球進行業務重組,退出亞洲及歐洲的國際業務,縮減在加拿大的營運規模,但會繼續在墨西哥和拉丁美洲營運,相信重組將會獲得3.5億元的融資。

Forever 21在全球經營超過800間門店,當中約500間在美國,公司宣布美國有多達178間門店會結業。

Forever 21在1984年由韓國裔移民於洛杉磯創立,之後在市郊的購物中心迅速擴張。

