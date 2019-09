東灣華裔美國公民涉嫌為中國在美從事間諜活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦司法部控告一名居住在東灣Hayward的華裔美國公民,指他涉嫌為中國國安部在美國從事間諜活動,司法部罕有地公開聯邦調查局在一個酒店房間,用監控錄像拍攝到疑犯涉嫌交收金錢和情報的過程。

聯邦法庭週一解封的起訴書指出,東灣Hayward居民Xuehua Peng,又名Edward Peng,涉嫌為中國國安部在美國從事間諜活動。

法庭文件顯示,Peng在2015年6月到2018年6月期間,幾次在灣區以及喬治亞州的酒店留下給情報人員的錢,然後拿走情報人員在酒店房間留下的情報資料。

根據法庭文件,這名情報人員是FBI派出,調查此案的臥底人員在幾次行動之中,被告與這名情報人員都沒有見過面,而是用以前所謂dead drop的形式,雙方在指定的地點交易。

司法部公開的片段顯示,被告2018年6月30號,在喬治亞州Columbus一個酒店房間,將一個信封貼在電視下面的抽屜裡頭的上方,然後離開酒店房間。

大約一個小時之後,FBI的臥底人員進入酒店房間,從抽屜裡拿走信封,並將一個SD卡貼在抽屜裡。

調查人員後來發現,被告留給FBI臥底的信封裡有2萬元現金。

司法部提供的另一段片段顯示,同一晚11點半左右,被告返回酒店房間,從抽屜裡拿走SD卡,然後離開酒店。

被告兩天之後在舊金山國際機場登上一架前往北京的飛機。

法庭文件又顯示,FBI監聽被告與一名相信是中國國安部官員的電話對話,負責此案的FBI調查員在法庭文件指出,相信被告與對方用暗語交談,而內容是關於幾次行動交收情報與金錢的細節。

法庭文件顯示,被告Peng有機械工程學位,也接受過中醫訓練,在舊金山灣區從事旅遊業和導遊,款待中國來的遊客和學生。

Peng被控涉嫌為外國政府從事特務工作,如果罪名成立,最高刑罰是監禁十年和罰款25萬元。

