支持香港示威者的北加州香港會週日在舊金山市府對開的Civic Center廣場,舉行929舊金山再撐香港的示威,為香港人打氣及尋求國際支持。

大批灣區居民週日在舊金山市政廣場舉行集會,聲援反修例活動的示威者,以及紀念雨傘運動5週年,追究警暴、重申五大訴求。

有在香港前線的示威者Jay週日透過長途電話,分享他在抗爭中的經歷。

灣區聲援香港示威者的人士,高舉”光復香港,時代革命”標語,也有西藏民眾聲援香港,不少人身穿香港示威者的裝備,帶頭盔和面罩。

有示威者之後移師去Westfield商場集會,之後去到中國領事館抗議。

