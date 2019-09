【KTSF】

上週六晚,奧克蘭(屋崙)體育館舉辦完音樂活動後,當地捷運站(BART)發生數十名逃票者”跳閘門”事件,被人錄影下來,放在Twitter上,引發數萬人點閱。

上週六奧克蘭體育館停車場,舉辦被稱為世界最大的嘻哈音樂節Rolling Loud Festival,活動結束後,當地捷運站門口發生數十人逃票事件,逃票的人跳過閘門的畫面被人錄影下來,且放在Twitter上,引發數萬人點閱熱議。

也因為類似這樣的逃票事件層出不窮,上週捷運董事會一致投票,贊成新的入口設計,目的就是要阻止逃票者。

新設計將花費約1.5億元,捷運預計6個月內在一個車站安裝新閘門,再推廣到整個系統。

