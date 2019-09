影評：到《唐頓莊園》感受貴族和其僕人的生活

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國電影票房上個周末由一部以中年觀衆為對象的影片稱雄。《Downton Abbey》魅力何在?

1927年的英國,白金漢宮給唐頓莊園發了一封函件,宣佈國王喬治五世和瑪莉皇后,將到約克郡一帶遊覽,而將在唐頓莊園過夜。唐頓莊園中的Crawley 貴族,對皇室拜訪帶點焦慮。而為這班貴族服務的僕人,則認為有機會伺候皇室,而興奮萬分。

樓上的貴族,擔憂的是家中財產繼承的問題,即使不一定是自己財產的去向。樓下的僕人,則因為皇室帶有白金漢宮本身的團隊,而感到羞辱,必須想辦法讓自己揚眉吐氣。

電影是電視劇的延續篇。6年52集的電視劇講述的是1912到1926年的故事,正是兩次世界大戰之間的時光。樓上的貴族和樓下的僕人生活,呈現自然對比,正是這類社會形勢存在的末期。在熒幕上營造的視覺,將觀衆帶回舊時代的浪漫。

電影本著原版人馬團聚的噱頭,加上多年來,從電視和現在的串流平台,讓世界各地的觀衆有機會認識這些人物。新舊影迷本著想再度看到心愛角色多年後出現,而第一時間到電影院,使得影片登上票房冠軍,也再度證明中年觀衆是好萊塢不該忽視的觀衆群。

而為什麽《Downton Abbey》會在全球各地都有影迷?演樓下主廚Mrs Patmore 的Lesley Nicol 認為,沒有人知道其中的答案,可能和大家所能認同的家庭成員之間的關係有關。而這個家庭中的戲劇,也牽動了如此多人的想象力。

1927年是這類家庭逐漸走入歷史的時代。以電影延續篇來説,觀衆仍舊看到劇中人物的生活還是一樣精彩。而既然這部電影叫好叫座,幾年後要是大家再度團聚,何嘗不是賜予影迷的另一份可享受的厚禮?

《唐頓莊園 Downton Abbey》感覺溫馨,令人發出會心一笑。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.focusfeatures.com/downton-abbey

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Downton Abbey” satisfies with the nostalgia of a bygone era

“Screening Room” reviews “Downton Abbey”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: http://www.focusfeatures.com/downton-abbey