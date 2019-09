【i-CABLE】

《紐約時報》指通話風波的告密者來自中情局。

報道指告密者是曾獲調派到白宮的中情局人員,在白宮工作期間,未有獲安排處理與總統外交電話相關的工作。

報道根據投訴信內容推斷,告密者熟悉美國對歐洲政策,本身可能是分析員。

報導同時引述消息指,告密者最初匿名向中情局律師告密,律師按程序通報白宮及司法部時,告密者同步向情報機構舉報,情報機構表示會保障他的身份。

《紐約時報》則表示,為了讓公眾自行判斷告密者是否可信,決定有限度報道他的身份。

