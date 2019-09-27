中美初步定於10月10日恢復貿易談判

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中美初步定在10月10日重啟貿易談判，美國商務部長羅斯表示，中國近日購買大量美國農產品是正面一步，但仍然需要全面的貿易協議，中國外長王毅則認為只要雙方採取更多積極措施，貿易談判將取得成果。

美國商務部長羅斯接受霍士商業新聞訪問時，確認第13輪中美貿易談判下月在華盛頓舉行，日期初步定在10月10至11日，據報中國副總理劉鶴會率領中方代表團參與會談。

羅斯指歡迎中國近日從美國購買大量大豆及豬肉，形容是正面一步，但採購農產品之外，美中仍然需要一份全面貿易協議，處理結構性改革、知識產權及強制技術轉移等問題，對下月談判保持樂觀。

王毅指，美國政府對許多中國商品豁免徵稅，措施是釋出善意，中方願意購買更多市場所需的美國產品，期望雙方採取更多積極措施，減少消極言行，相信不僅可以恢復談判，更可推進取得成果。

中美恢復貿易談判，不過美國封殺華為未有緩解跡象，彭博引述負責網絡安全政策的美國助理國務卿斯特雷耶表示，對華為出口管制的臨時豁免，原意是避免市場即時受到損害，不會永遠存在，亦相信再延長的機會不大。

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