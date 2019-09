中美初步定於10月10日恢復貿易談判

【i-CABLE】

中美初步定在10月10日重啟貿易談判,美國商務部長羅斯表示,中國近日購買大量美國農產品是正面一步,但仍然需要全面的貿易協議,中國外長王毅則認為只要雙方採取更多積極措施,貿易談判將取得成果。

美國商務部長羅斯接受霍士商業新聞訪問時,確認第13輪中美貿易談判下月在華盛頓舉行,日期初步定在10月10至11日,據報中國副總理劉鶴會率領中方代表團參與會談。

羅斯指歡迎中國近日從美國購買大量大豆及豬肉,形容是正面一步,但採購農產品之外,美中仍然需要一份全面貿易協議,處理結構性改革、知識產權及強制技術轉移等問題,對下月談判保持樂觀。

王毅指,美國政府對許多中國商品豁免徵稅,措施是釋出善意,中方願意購買更多市場所需的美國產品,期望雙方採取更多積極措施,減少消極言行,相信不僅可以恢復談判,更可推進取得成果。

中美恢復貿易談判,不過美國封殺華為未有緩解跡象,彭博引述負責網絡安全政策的美國助理國務卿斯特雷耶表示,對華為出口管制的臨時豁免,原意是避免市場即時受到損害,不會永遠存在,亦相信再延長的機會不大。

