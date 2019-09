美國吸電子煙患肺病人數激增 死者增至13人

【KTSF 江良慧報導】

因為吸電子煙導致肺病的患者激增至805人,另外再有人因為吸電子有關的肺病死亡。

疾病防控中心(CDC)表示,直至週二為止,目前全國有46個州和一處屬地有通報與電子煙有關的肺病,個案更從上星期530宗激增至805宗,死亡人數也從上星期7個增加至週四的13個,當中兩名死者來自加州。

有最新調查發現,這些肺病個案當中,超過7成人都是男性,有16%的患者則是18歲或以下少年,當局暫時仍未知道是甚麼導致吸電子煙的人患肺病,但就建議對自己健康有疑慮的人,避免吸食電子煙。

CDC也勸諭吸食電子煙的人,不要黑市買電子煙,也不要買經改裝,或未經生產商同意添加了其他成分的電子煙。

紐約州長Andrew Cuomo在月中建議禁止售賣有添加其他口味的電子煙,麻省州長也在本週下令全州禁止在網上或實體店內售賣有口味和沒有口味的電子煙,為期4個月。

羅德島州長也頒布行政命令,禁售有口味的電子煙,佛蒙特州長也正考慮仿效。

