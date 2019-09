【KTSF】

特朗普政府提出大幅降低美國每年收容的難民人數,如成事,下一個財政年度將會是美國自1980年成立安置難民制度以來,收容最少難民的一年。

國務院週四公布草案,建議在10月1日起開始的財政年度,把難民收容名額限定在18,000人,當中5,000個名額會留給因宗教原因而被迫害的人士,另外1,500人留給來自危地馬拉、洪都拉斯和薩爾瓦多的人士。

去年,特朗普政府把難民收容名額減至3萬個,已屬歷史性低位,當時已遭到人權組織與政府官員抨擊。

特朗普政府必須就削減難民收容人數與國會協商,但最終決定是由特朗普總統作出。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。