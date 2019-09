聯邦環保署指舊金山無家可歸者污染水質

【KTSF】

聯邦與加州政府持續針鋒相對,聯邦環保署(EPA)週四發送警告信給加州州長,指舊金山和洛杉磯的無家可歸者污染加州的水質。

聯邦環保署長Andrew Wheeler在信裡面寫到,環保署意識到舊金山和洛杉磯的無家可歸者帶來嚴重的危機,人行道和街道上的”糞便堆”愈來愈多,環保署擔心這些未經處理的人類排泄物會進入附近水域,導致病原體和污染,對水質產生影響。

舊金山市長布里德週四回應,舊金山的無家可歸者與水質並沒有任何關聯。

州長紐森也回應,這議題無關空氣、水質和無家可歸者,這就是政治攻擊。

環保署在信中給加州30天的時間,訂定解決水質問題的計劃,Wheeler說,如果加州不履行職責,環保署將必須採取行動。

有鑑於聯邦不斷針對加州無家可歸者大造文章,州長紐森週四簽署了13項法案,來幫助各城市加快建設無家可歸者庇護所和資源中心,解決無家可歸者帶來的危機。

