聯邦環保署指舊金山無家可歸者污染水質

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聯邦與加州政府持續針鋒相對，聯邦環保署（EPA）週四發送警告信給加州州長，指舊金山和洛杉磯的無家可歸者污染加州的水質。

聯邦環保署長Andrew Wheeler在信裡面寫到，環保署意識到舊金山和洛杉磯的無家可歸者帶來嚴重的危機，人行道和街道上的”糞便堆”愈來愈多，環保署擔心這些未經處理的人類排泄物會進入附近水域，導致病原體和污染，對水質產生影響。

舊金山市長布里德週四回應，舊金山的無家可歸者與水質並沒有任何關聯。

州長紐森也回應，這議題無關空氣、水質和無家可歸者，這就是政治攻擊。

環保署在信中給加州30天的時間，訂定解決水質問題的計劃，Wheeler說，如果加州不履行職責，環保署將必須採取行動。

有鑑於聯邦不斷針對加州無家可歸者大造文章，州長紐森週四簽署了13項法案，來幫助各城市加快建設無家可歸者庇護所和資源中心，解決無家可歸者帶來的危機。

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