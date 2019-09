德州女警涉槍殺非裔鄰居受審 作證時泣不成聲

【KTSF 江良慧報導】

德州一名前女警去年誤入鄰居的公寓,並開槍把屋內的鄰居殺死,她因此被控謀殺,被告週五親自作證,一度泣不成聲。

被控謀殺的前女警Amber Guyger作供時泣不成聲:”我非常抱歉,我害怕在我屋內那人會殺死我。”

Guyger說,2018年9月6日,她下班後又疲倦又混亂。

辯護律師Toby Shook說:”你所住公寓號碼是甚麼?1378。”

但她當晚走進沒有鎖門的1478號,屬於會計師Botham Jean的家。

Guyger說:”我以為是自己的公寓,我以為是自己的公寓。”

Guyger說以為Jean非法進入:”該區有很多劫案和強行進入。”

但控方對此反擊。

檢控官Jason Hermus說:”你從來沒有表達他有武器?”

Guyger說:”我沒有。”

Hermus說:”你從沒有說他令你害怕?”

Guyger說:”我沒有。”

Botham Jean並非非法進入,控方說他當時在自己家裡,坐在沙發上看電視吃雪糕,但就被Guyger開槍殺死。

Guyger說:”我高聲叫他,讓我看你的手,讓我看你的手。”

但同一棟公寓大廈4名住客都說,當時沒有聽到有人發出命令。

鄰居Ronald Jones說:”我聽到槍聲,多少下?兩下。”

控方指Guyger流淚,是對陪審團做戲,當時她有機會急救但沒有這樣做。

Hermus說:”你有否對Jean施行適當心肺復蘇?”

Guyger說:”我沒有。”

Hermus說:”而你是可以這樣做,對嗎?”

Guyger說:”我嘗試做一點心肺復蘇。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。