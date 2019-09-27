德州女警涉槍殺非裔鄰居受審 作證時泣不成聲

【KTSF 江良慧報導】

德州一名前女警去年誤入鄰居的公寓，並開槍把屋內的鄰居殺死，她因此被控謀殺，被告週五親自作證，一度泣不成聲。

被控謀殺的前女警Amber Guyger作供時泣不成聲：”我非常抱歉，我害怕在我屋內那人會殺死我。”

Guyger說，2018年9月6日，她下班後又疲倦又混亂。

辯護律師Toby Shook說：”你所住公寓號碼是甚麼？1378。”

但她當晚走進沒有鎖門的1478號，屬於會計師Botham Jean的家。

Guyger說：”我以為是自己的公寓，我以為是自己的公寓。”

Guyger說以為Jean非法進入：”該區有很多劫案和強行進入。”

但控方對此反擊。

檢控官Jason Hermus說：”你從來沒有表達他有武器？”

Guyger說：”我沒有。”

Hermus說：”你從沒有說他令你害怕？”

Guyger說：”我沒有。”

Botham Jean並非非法進入，控方說他當時在自己家裡，坐在沙發上看電視吃雪糕，但就被Guyger開槍殺死。

Guyger說：”我高聲叫他，讓我看你的手，讓我看你的手。”

但同一棟公寓大廈4名住客都說，當時沒有聽到有人發出命令。

鄰居Ronald Jones說：”我聽到槍聲，多少下？兩下。”

控方指Guyger流淚，是對陪審團做戲，當時她有機會急救但沒有這樣做。

Hermus說：”你有否對Jean施行適當心肺復蘇？”

Guyger說：”我沒有。”

Hermus說：”而你是可以這樣做，對嗎？”

Guyger說：”我嘗試做一點心肺復蘇。”

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