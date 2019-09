消息指白宮考慮限制美國資金投資中國市場

【i-CABLE】

有媒體引述消息來源透露,為了保護投資者,白宮正考慮採取方法,去限制美國的投資在中國市場,當中可能包括阻擋所有美國金融投資在中國,也可能將在美國上市的中資公司除牌,以及阻止美國政府退休基金投資在中國市場。

消息指,目前只是初步討論階段,未有任何政策上的決定,對於這些報導,白宮拒絕作出評論。

有分析指出,如果將中資公司除牌,將會影響聯繫到主要股票指數數以十億美元計的投資,以及連累美中貿易戰進一步升溫,亦不利中國積極向國際市場融資。

有投資策略專家表示,面對當前事態發展,唯有採取觀望態度,特朗普政府提出的任何計劃,如果限制美國的資金流入中國市場,將會在美中爭端之外再增闢一個危險、完全不同的戰線。

不過這名專家相信,在美中貿易下個月10日在首都華盛頓舉行談判前,特別是特朗普正面對國會對他的彈劾威脅,特朗普可能是想設法藉著對抗中國,希望能扭轉他處於下風的形勢。

消息傳出之後,在美國上市的中資巨企,包括阿里巴巴股價週五大跌超過5%,百度也急跌近4%,京東就下跌近6%。

iShares中國大型ETF基金也下跌超過1%,裡面最大的持份者是中國建設銀行和騰訊。

數據顯示,在美國上市的中資公司的市場資本總額約共有1.2萬億美元。

