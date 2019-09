【KTSF】

加州中部Salinas市一名女子週三闖入警察總局,持菜刀脅持一名女人質,過程被警局大堂內的監控鏡頭拍下,該名女子很快被警員用電擊槍制服,目前仍被扣查。

涉案女子現年22歲,名叫Mariel Capulong,她涉嫌綁架、非法禁錮和以致命武器襲擊他人被捕。

事發於週三下午4時10分,一名43歲婦人當時剛在櫃台完成手續,在離開之際,Capulong突然捉著她,用手臂勾著她的頸,一邊揮動菜刀。

Capulong威迫該名婦人坐下,而在櫃台的警務人員不斷喝令她放下武器。

之後有警員持手槍及電擊槍趕至,用電擊槍制服Capulong,並將她拘捕,女人質在事件中受驚,但沒有受傷。

