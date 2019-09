取消每個國家綠卡排期配額上限法案參院再受挫

【KTSF】

有意取消每個國家每年綠卡排期配額上限的S386法案,再度遭到封殺。

S386法案,又被稱為”高技術移民公平法案”(Fairness for High-Skilled Immigrants Act),上週原定要在參院以”一致同意”的程序加速過關,但因喬治亞州共和黨參議員David Perdue反對而受阻。

職業移民目前有7%的國別配額上限,印度職業移民人數極多,受到配額限制,目前排期均在10年以上,一旦取消了各國綠卡名額上限,恐怕影響其他國家綠卡申請的排期變長。

S386法案目的是要取消綠卡申請配額上限,猶他州共和黨參議員Mike Lee曾在今年7月試圖在參院表決該法案。

若S386法案通過,2020年最多有85%的綠卡配額可以分配給印度或中國,2021年後,印度和中國的配額可能上升到90%。

提案人原本有意於週四在參議院再度表決,但因伊利洛伊州參議員Dick Durbin反對,該法案再度遭到封殺。

