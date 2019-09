【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府宣布將市內6間小商業加入傳統老字號名冊,其中位於華埠的新亞洲大酒樓亦榜上有名,現在市府的老字號名冊上,一共有220間小商業。

代表華埠的市參事佩斯金提名新亞洲大酒樓,並獲得全體小商業委員的贊成。

新亞洲大酒樓1987年,由已故知名僑領易象球及太太創立。

市府資料顯示,新亞洲是市內現存的大型宴會中餐館之一,最多可容納110張檯,過去30年在新亞洲舉辦無數個文化活動、婚宴、農曆新年慶典,以及社交舞班等,這種宴會文化及新亞洲的存在,是組成華埠歷史的重要部分之一。

市府早前購買下新亞洲所在的地皮,計劃在酒樓上興建可負擔房屋。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。