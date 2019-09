加州首個樂高探索中心明年進駐Milpitas（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州第一個Legoland Discovery Center樂高探索中心週四在南灣Milpitas的Great Mall購物中心舉行動土儀式,預計明年春季正式啟用。

這輛建築工程車倒出超過5萬個樂高積木,標誌著佔地31,000平方英尺的新樂高探索中心項目正式動工。

新樂高探索中心總監Johnny Campbell說:”這是一個市內樂高樂園,集創造、娛樂及教育於一身,我們裡面也有樂高積木。”

這個樂高探索中心還將設有積木池、創意工作坊、可乘坐的幻想火車、4D電影院、舉辦特別派對的房間、咖啡廳及零售店等。

週四的動土儀式也邀請了家長和小朋友一起來玩樂高。

家長丘琳潔說:”這些小孩挺喜歡那些樂高,家裡到處都是樂高,所以他們拿了一個邀請,就帶他們今天來這裡玩。”

建在Great Mall購物中心的新樂高探索中心,將為Milpitas帶來很多好處。

Milpitas市長Richard Tran說:”第一是很棒的家庭活動,是建設及教育性的活動,針對青少年發展,第二稅收會很好,我們期待會帶動經濟,吸引所有顧客來我們Milpitas市。”

Milpitas 樂高探索中心總耗資1,200萬元,預計明年春季竣工並啟用,中心會僱用15個全職員工及100個半職員工,有限額的樂高探險中心年度Pass稍後將在Great Mall的官網發售。

