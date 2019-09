【KTSF】

快餐連鎖Krispy Kreme將會在這個星期天免費贈送咖啡和甜甜圈。

為慶祝全國咖啡日,Krispy Kreme將會在9月29日這個週日於北美指定門店,免費贈送咖啡和原味甜甜圈,每位顧客限領一份,免費領取不能和其他優惠券同時使用,也不適用於網上下單、士多和便利店等供應點。

而Krispy Kreme也因應全國咖啡日,在本週推出限量咖啡口味夾心甜甜圈(Original Filled Coffee Kreme Doughnut)。

