香港警方稱停用新屋嶺與失實指控無關（視頻）

香港警方指9月2日已停用新屋嶺拘留中心,強調與坊間的失實指控無關。至於上週六,一名男子在元朗被捕時,懷疑被警員踢了一腳,警方指審視過其他片段仍未能證實指控。

3個多月的示威衝突,警方指曾經四次使用新屋嶺羈留中心扣留被捕人士,但由於引起公眾揣測,9月2日起已暫停使用。

警方指投訴警察課至今接獲兩個有關新屋嶺的投訴,與性侵都無關,會嚴肅跟進,強調新屋嶺羈留中心無論設施、保安及私隱保障都符合要求,又指停用新屋嶺之後,再出現多人被捕的情況,就要分散到不同警署拘留,程序上可能面對另一些挑戰。

至於上週六在元朗鳳攸北街這一幕,警方早前指只見到警員踢向一件”黃色物件”,新片段流出後,警方指仍未能證實警員踢人的指控,警方指暫時無收到相關投訴,呼籲拍片人及當事人聯絡警方,讓他們有更多資料釐清事實。

