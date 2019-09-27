香港警方稱停用新屋嶺與失實指控無關（視頻）

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香港警方指9月2日已停用新屋嶺拘留中心，強調與坊間的失實指控無關。至於上週六，一名男子在元朗被捕時，懷疑被警員踢了一腳，警方指審視過其他片段仍未能證實指控。

3個多月的示威衝突，警方指曾經四次使用新屋嶺羈留中心扣留被捕人士，但由於引起公眾揣測，9月2日起已暫停使用。

警方指投訴警察課至今接獲兩個有關新屋嶺的投訴，與性侵都無關，會嚴肅跟進，強調新屋嶺羈留中心無論設施、保安及私隱保障都符合要求，又指停用新屋嶺之後，再出現多人被捕的情況，就要分散到不同警署拘留，程序上可能面對另一些挑戰。

至於上週六在元朗鳳攸北街這一幕，警方早前指只見到警員踢向一件”黃色物件”，新片段流出後，警方指仍未能證實警員踢人的指控，警方指暫時無收到相關投訴，呼籲拍片人及當事人聯絡警方，讓他們有更多資料釐清事實。

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