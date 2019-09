【i-CABLE】

中國工信部有新規定,12月1日起,開電話咭除實名登記外,要比對申請人的人面識別資料。

工信部指措施是為了落實《反恐怖主義法》和《網絡安全法》,提升電話用戶登記資料的準確度,要求電訊企業12月起,要以人工智能的人面識別技術確定辦理人身份,方可辦理開通網絡的服務。

