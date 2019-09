【KTSF 黃恩光報導】

美國汽車協會(AAA)公佈全國汽油價格,灣區汽油價格突破4元,是全國最貴。

AAA最新資料顯示,加州目前平均每加侖普通汽油價錢是3.84元,較全國平均價格高出一元有多。

灣區的油價更貴,以舊金山為例,平均每加侖汽油3.99元,優質汽油已經突破4元。

最近沙地阿拉伯主要石油設施遇襲,加上加州本身幾家煉油廠出現問題,都將汽油價格推高。

