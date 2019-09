華裔集會追悼自殺Facebook員工 促Facebook交代死因（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一名Facebook員工,上星期在Facebook的辦公大樓跳樓身亡,有一班華裔民眾週四為他舉行追悼會,並要求Facebook交代該名員工的死因。

週四在南灣Menlo Park,Facebook辦公大樓門口的Like Sign”讚好”的大招牌下,佈滿白色鮮花,並有一批華裔民眾集會,悼念該名員工,有人表示,即使不認識該名員工,但對於他的死感到痛心。

集會人士Grace Ge說:”生命保貴,我相信這名年青人不應尋死,社會辜負了他。”

另外,集會人士亦都要求Facebook公司公開交代該名員工的死因,根據發起人的新聞稿指出,Facebook以擔心假消息和謠言傳播為由,不讓員工討論這件事,有集會人士對此感到不滿。

集會發起人劉女士(Mango GoGo)說:”我們希望能夠給死者更多的聲音,讓大家能更多了解這個事情,為何一個工程師,會在他工作的地點4樓一躍而下,這麼大的事情,Facebook應該給更多的說法,而不是把事情埋下來,我認為Facebook可以做得更多,最起碼可以更透明,給公眾一個交代。”

Facebook員工Yi Yin說:”公司應該給我們一個說法,對不對?公司不給我們一個說法,我們就給你一個說法。”

Facebook的公關週四在場回應指,暫時未能對該名員工的死因或調查作出任何評論。

Facebook發言人Pamela Austin說:”出於謹慎、尊重和私隱,基於防止自殺專家的意見,Menlo Park警方的意見,並就我們所知,我們相信已盡快交代事態。”

Menlo Park警方表示,社交媒體Facebook一名員工,上星期四在Facebook位於Menlo Park的一幢辦公大樓的4樓躍下,警員及消防員到場後,發現他當場死亡,經初步調查後估計事主是自殺,當局尚未公佈死者的身份。

民眾如果需要求助,或查詢有關防止自殺的方法,可以致電全天候免費熱線:1-855-278-4204。

