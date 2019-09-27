華裔集會追悼自殺Facebook員工 促Facebook交代死因（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一名Facebook員工，上星期在Facebook的辦公大樓跳樓身亡，有一班華裔民眾週四為他舉行追悼會，並要求Facebook交代該名員工的死因。

週四在南灣Menlo Park，Facebook辦公大樓門口的Like Sign”讚好”的大招牌下，佈滿白色鮮花，並有一批華裔民眾集會，悼念該名員工，有人表示，即使不認識該名員工，但對於他的死感到痛心。

集會人士Grace Ge說：”生命保貴，我相信這名年青人不應尋死，社會辜負了他。”

另外，集會人士亦都要求Facebook公司公開交代該名員工的死因，根據發起人的新聞稿指出，Facebook以擔心假消息和謠言傳播為由，不讓員工討論這件事，有集會人士對此感到不滿。

集會發起人劉女士（Mango GoGo）說：”我們希望能夠給死者更多的聲音，讓大家能更多了解這個事情，為何一個工程師，會在他工作的地點4樓一躍而下，這麼大的事情，Facebook應該給更多的說法，而不是把事情埋下來，我認為Facebook可以做得更多，最起碼可以更透明，給公眾一個交代。”

Facebook員工Yi Yin說：”公司應該給我們一個說法，對不對？公司不給我們一個說法，我們就給你一個說法。”

Facebook的公關週四在場回應指，暫時未能對該名員工的死因或調查作出任何評論。

Facebook發言人Pamela Austin說：”出於謹慎、尊重和私隱，基於防止自殺專家的意見，Menlo Park警方的意見，並就我們所知，我們相信已盡快交代事態。”

Menlo Park警方表示，社交媒體Facebook一名員工，上星期四在Facebook位於Menlo Park的一幢辦公大樓的4樓躍下，警員及消防員到場後，發現他當場死亡，經初步調查後估計事主是自殺，當局尚未公佈死者的身份。

民眾如果需要求助，或查詢有關防止自殺的方法，可以致電全天候免費熱線：1-855-278-4204。

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