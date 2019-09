南灣91歲長者墓地悼念亡妻時遇劫受襲（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

南灣聖克拉拉縣一名91歲長者在墓地悼念亡妻時,遭到賊人襲擊和搶劫,當地警局週四公佈了疑犯的素描畫。

事件發生在上週六上午10點40分左右,當時該名長者在Mission City Memorial Park悼念亡妻。

根據受害人介紹,匪徒從背後悄悄接近他,並用石頭攻擊了他的頭部,當他受傷後,匪徒趁機搶走了他身上的財物,然後騎著一輛自行車逃走。

受害人在報警後,被送往醫院治療,所幸目前並無大礙。

根據描述,疑犯為西班牙裔,或者拉丁裔男性,年齡在30到35歲之間,身高為5尺9或者6尺,中等身材,他的頭髮和鬍鬚都是灰色,穿著一件白色T恤衫和黑色短褲。

疑犯最後一次被看到時騎著一輛黑色自行車,目前警方認為這是一起獨立案件,希望了解相關信息的民眾立刻與警方聯繫,聯繫方式為致電探員Nick Richards,電話為(408)615-4814,匿名舉報電話為(408)615-4TIP (4847)。

