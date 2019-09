美國參眾兩院外交委員會通過《台北法案》

【KTSF】

國會參眾兩院外交委員會週三通過《台北法案》,這項法案是由Marco Rubio等兩黨4名聯邦參議員在5月提出,主要是要美國尋求世界各國承認台灣,或加強與台灣的非正式關係。

提案人之一的科羅拉多州聯邦參議員Cory Gardner發聲明表示,台灣奉行民主與自由市場經濟,美國應該利用一切可用的工具,支持台灣的國際地位,並向各國發出強烈信息,如果支持中國採取行動損害台灣,將會面臨後果。

有消息指,Gardner以最近所羅門群島與吉里巴斯與台灣斷交為例子,反映中方壓制台灣,威脅台灣的民主,美國必須幫助台灣,否則會是”今日香港,明日台灣”。

美國加強同台灣關係,眾議院在5月通過台灣保證法案,將美台軍售常態化,及將台灣納入雙邊軍事演習。

法案也要求美國協助台灣參予聯合國、世衛等國際組織,法案仍有待參議院完成立法程序。

去年3月特朗普也簽署了《台灣旅行法》,這部法律的目的是要促進美台之間所有層級官員的互訪,以提升雙邊交流,加強美台關係。

