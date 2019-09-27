美國參眾兩院外交委員會通過《台北法案》

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國會參眾兩院外交委員會週三通過《台北法案》，這項法案是由Marco Rubio等兩黨4名聯邦參議員在5月提出，主要是要美國尋求世界各國承認台灣，或加強與台灣的非正式關係。

提案人之一的科羅拉多州聯邦參議員Cory Gardner發聲明表示，台灣奉行民主與自由市場經濟，美國應該利用一切可用的工具，支持台灣的國際地位，並向各國發出強烈信息，如果支持中國採取行動損害台灣，將會面臨後果。

有消息指，Gardner以最近所羅門群島與吉里巴斯與台灣斷交為例子，反映中方壓制台灣，威脅台灣的民主，美國必須幫助台灣，否則會是”今日香港，明日台灣”。

美國加強同台灣關係，眾議院在5月通過台灣保證法案，將美台軍售常態化，及將台灣納入雙邊軍事演習。

法案也要求美國協助台灣參予聯合國、世衛等國際組織，法案仍有待參議院完成立法程序。

去年3月特朗普也簽署了《台灣旅行法》，這部法律的目的是要促進美台之間所有層級官員的互訪，以提升雙邊交流，加強美台關係。

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