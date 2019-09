【KTSF 】

舊金山市立大學校董會週四投票通過55名管理層加薪10%,雖然低於原先規劃的漲幅,但仍引起教師和學生不滿。

舊金山市立大學面臨財政赤字,校方卻仍想替管理階層加薪,原本規劃一個新入職的學系院長,年薪由原來的近11萬加至近21萬,而一個初入職的副校長更加薪達一倍,至年薪約25萬,引起教師及學生不滿,因為學校削減預算,取消近100堂課程。

週四校董會就加薪方案投票,最後決定校長和4位薪資最高的管理階層不加薪,其他55名管理人員加薪10%。

校方解釋,近年管理人員流失嚴重,有需要對其他管理人員工作量大增而進行補償,唯一投反對票的校董Ivy Lee批評校方的建議加薪過程缺乏透明度。

