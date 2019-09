灣區捷運董事會通過新閘門設計 嚴防逃票行為（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運(BART)董事會通過新的捷運閘門設計,以此嚴防逃票行為。

灣區捷運經過幾個星期測試不同設計的捷運閘門,最後選擇這個擺動式的閘門,來防止逃票行為,但同時也能方便殘障人士和騎自行車人士通過。

捷運董事Robert Raburn說:”新閘門是捷運的臉面。”

捷運董事Debora Allen說:”捷運一定會照顧,並確保所有人都能使用捷運,並有好的系統。”

捷運董事會還曾考慮過另外兩個設計的閘門,其中一個是伸縮式透明門,與選中的閘門類似,另一個是仿效紐約地鐵,由地面到天花板的旋轉閘門,但會給有行李或推童車的人造成不便。

雖然捷運董事會最後決定用搖擺式閘門,可以防止逃票者跳過或推開閘門,但有人仍擔心無法阻止那些逃票者在閘門關閉前緊跟付費乘客進入。

預計更換新捷運閘門將耗資1.5億元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。