特朗普指彈劾是政治迫害 眾院情報委員續查烏克蘭事件

【KTSF 張麗月報導】

就情報官員檢舉特朗普與烏克蘭總統通電話有不當要求的事,國會眾議院情報委員會已經公開有關官員的投訴書,與此同時,這個情報委員會在國會的聆訊中,質詢署理情報總監究竟如何處理這些檢舉爆料投訴。

針對特朗普的彈劾案,國會連續第二天查探爆料人的投訴書,這份文件在週三公開,投訴指,特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在7月25日通話時,要求對方就2014年時任美國副總統拜登的一宗舊事,出手調查拜登父子,拜登現時參選下屆總統,可能會成為特朗普競選連任的對手。

爆料人在投訴書中表示,”我履行官方職責時,我從多名美國政府官員收到消息指,美國總統正行使他的職權,要求外國干預美國2020年大選”。

這名爆料人也指控,特朗普的私人律師朱利安尼在事件中得到的好處。

特朗普和澤連斯基都否認這些指控。

署理情報總監Joseph McGuire週四面對議員的質詢,叫他解釋為何當初沒有依法向國會提交這份投訴書,當時他指事件涉及總統特權,而且同國家安全無關,所以無向國會提交,McGuire現在就強調,自己做好本份,並沒有政治動機。

McGuire說:”我無黨派,也不涉政治,我相信終身服務,對擔任公職感到榮幸。”

特朗普就繼續指彈劾調查是另一場的政治迫害。

特朗普說:”當他們看見這些材料,是個笑話,因而被彈劾?”

不過,眾議院情報委員會主席Adam Schiff就質疑特朗普為何在7月25日同烏克蘭總統通話前,暫停對烏克蘭的軍援,他也質問政府,為何將一份投訴書列為機密檔案,他表示情報委員會盡快查清楚。

