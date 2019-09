【i-CABLE】

美國財政部制裁5名中國公民及6間中國企業,指他們涉嫌從伊朗轉運石油。

制裁對象包括中遠海運集團兩間子公司、昆侖控股及昆侖船務有限公司等,美國指他們涉嫌違反對伊制裁。

國務卿蓬佩奧說,此舉是要加強向伊朗施壓,又稱華府正加強”教導”各國,與伊朗革命衛隊相關企業做生意的風險,強調美國會制裁一切違反石油禁運的行為。

