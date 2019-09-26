米其林一星香港”添好運”美國分店被指衛生違規（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

曾被評選為米其林一星的香港”添好運”點心專賣店，最近發現在美國開的幾間分店有衛生違規問題，內華達州的一個烹飪工會Culinary Union更設立專門網站，提醒消費者注意”添好運”的衛生問題。

由兩位香港廚師共同創辦的”添好運”點心專門店，自2009年3月創辦以來，以”即叫即蒸”，也就是新鮮現做的烹飪理念，以及價格便宜而大受歡迎。

開業8個月後，一直到2015年，連續數年被選為米其林一星餐廳，也號稱是”全世界最便宜的米其林餐廳”。

添好運同時也拓展海外市場，先後在台灣、日本、新加坡、菲律賓、澳洲及美國等地開設分店，而美國分店分別位於夏威夷、紐約、拉斯維加斯及加州Irvine等地。

總部位於拉斯維加斯的烹飪工會Culinary Union日前向消費者發出警告，表示添好運這個月在拉斯維加斯Palms Casino Resort度假酒店新開的分店，有可能存在衛生問題，因為已經有加州、夏威夷及紐約的顧客投訴添好運食物的品質。

Culinary Union發言人Bethany Khan說：”因此顧客應該注意，美國的添好運餐廳在Yelp的評分是一星，而非米其林一星。”

烹飪工會還專門設立了一個TimNoWan.org，”唔好食（不好吃）” 網站，追蹤添好運美國分店涉嫌違反食品衛生條例及顧客評分的信息。

8月12號，添好運在紐約的分店就因為沒有通過衛生檢驗，而被當局要求停業。

檢驗人員在餐廳廚房內發現老鼠排泄物、蒼蠅，而夏威夷分店則發現豬油儲存在煮熟的蘑菇上面，員工不戴手套，直接用手切飯糰拿給顧客用餐。

另外剛開業的拉斯維加斯分店在Yelp上的信息也顯示暫時關店，直到本月底才會重新開張。

Khan說：”我們會繼續讓顧客了解，關於任何衛生違規或顧客投訴，美國添好運分店的信息。”

負責添好運營運的日本WDI集團也代理其它很多知名餐廳，例如GEN韓式燒烤店、California Pizza Kitchen、Hard Rock Cafe等。

針對添好運的衛生問題，本台嘗試聯絡WDI集團，但至今尚未有任何回應。

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