米其林一星香港”添好運”美國分店被指衛生違規（視頻）

曾被評選為米其林一星的香港”添好運”點心專賣店,最近發現在美國開的幾間分店有衛生違規問題,內華達州的一個烹飪工會Culinary Union更設立專門網站,提醒消費者注意”添好運”的衛生問題。

由兩位香港廚師共同創辦的”添好運”點心專門店,自2009年3月創辦以來,以”即叫即蒸”,也就是新鮮現做的烹飪理念,以及價格便宜而大受歡迎。

開業8個月後,一直到2015年,連續數年被選為米其林一星餐廳,也號稱是”全世界最便宜的米其林餐廳”。

添好運同時也拓展海外市場,先後在台灣、日本、新加坡、菲律賓、澳洲及美國等地開設分店,而美國分店分別位於夏威夷、紐約、拉斯維加斯及加州Irvine等地。

總部位於拉斯維加斯的烹飪工會Culinary Union日前向消費者發出警告,表示添好運這個月在拉斯維加斯Palms Casino Resort度假酒店新開的分店,有可能存在衛生問題,因為已經有加州、夏威夷及紐約的顧客投訴添好運食物的品質。

Culinary Union發言人Bethany Khan說:”因此顧客應該注意,美國的添好運餐廳在Yelp的評分是一星,而非米其林一星。”

烹飪工會還專門設立了一個TimNoWan.org,”唔好食(不好吃)” 網站,追蹤添好運美國分店涉嫌違反食品衛生條例及顧客評分的信息。

8月12號,添好運在紐約的分店就因為沒有通過衛生檢驗,而被當局要求停業。

檢驗人員在餐廳廚房內發現老鼠排泄物、蒼蠅,而夏威夷分店則發現豬油儲存在煮熟的蘑菇上面,員工不戴手套,直接用手切飯糰拿給顧客用餐。

另外剛開業的拉斯維加斯分店在Yelp上的信息也顯示暫時關店,直到本月底才會重新開張。

Khan說:”我們會繼續讓顧客了解,關於任何衛生違規或顧客投訴,美國添好運分店的信息。”

負責添好運營運的日本WDI集團也代理其它很多知名餐廳,例如GEN韓式燒烤店、California Pizza Kitchen、Hard Rock Cafe等。

針對添好運的衛生問題,本台嘗試聯絡WDI集團,但至今尚未有任何回應。

