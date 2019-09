【KTSF 郭柟報導】

舊金山發牌給多兩間電動滑板車公司出租,意味著10月中,市內街道可能將會見到大約一萬架滑板車。

現時舊金山交通局一共發了牌給4間公司Jump、 Lime、 Scoot和Spin,在街上出租電動滑板車,其中新加盟的Jump和Spin公司,將會在10月中重新推出他們的滑板車。

每間公司最多可以在街上出租2,500輛滑板車,即是說10月中可能見到市內有一萬輛滑板車。

在試驗推行階段時,當局只是發牌給兩間公司Skip和Scoot推出滑板車,而Skip公司被指未達到當局的要求,不獲續牌。

在去年春季,市府接到2,000多宗有關滑板車的投訴,於是暫停出租。

根據交通局一份報告指,由去年10月至今年2月試驗推行階段,有關投訴跌至624宗。

