一名68歲密蘇里州男人,上週因為涉嫌在Milpitas山區縱火被捕。

Santa Clara縣地檢處檢控來自密蘇里州Lonejack的68歲男子Freddie Graham 15項縱火罪名。

Graham在9月19日乘坐飛機到達聖荷西,接下來兩日,就涉嫌駕駛著租車到Ed Levin公園和Calaveras水庫縱火。

火警燃燒了128英畝土地,有目擊者拍下車牌號碼並報警。

加州森林及防火局在疑犯到聖荷西機場準備上飛機離開時將其拘捕,如果所有罪名成立,Graham會面臨最高22年監禁。

