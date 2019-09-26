科技快訊：日本企業發明可食用餐具（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

我們外出用餐或者外賣，食物很多時候都使用的用完即棄塑膠餐具，這些餐具嚴重影響環境，日本有企業發明了可食用的餐具。

在日本的愛知縣碧南市，每年夏天都舉辦傳統的夏日節慶活動，吸引不少遊客，今年的活動上就有贊助商家為參加的民眾提供一款特別甜品，就是這些可以食用的碟，這些碟吃下去很脆，感覺像曲奇。

企業負責人Ishikawa表示，這些可以吃的碟子，全部由食物製造。

今年夏日祭節慶上，也有民眾對其味道讚好，有民眾認為，如果把碟也吃了，就不會產生垃圾。

可食用餐具的生產商是當地一間知名主要生產，雪糕甜筒的企業經過重覆的實驗，終於研發出四個口味的可食用碟。

他們還研發出用製作日本榻榻米的原材料藺草，製成的可食用筷子。

那麼價錢又如何呢？一對可食用筷子，售價400日圓，即大約3.76美元，一個可食用碟是70日圓，大約0.66美元。

該公司指，去年有約6萬件可食用餐具售出，今年首半年就售出7萬件，預計今年銷售達20萬件。

詃公司現在每日可以生產3,000件可食用餐具，希望未來能夠大量生產，並將價錢降低至目前的一半來擴大市場。

根據統計，日本每年產生940萬噸塑膠垃圾，去年日本定下目標，在2030年前，減少25%塑料使用，並已經在今年3月開始對所有塑膠袋收費。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。