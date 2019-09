科技快訊：日本企業發明可食用餐具（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

我們外出用餐或者外賣,食物很多時候都使用的用完即棄塑膠餐具,這些餐具嚴重影響環境,日本有企業發明了可食用的餐具。

在日本的愛知縣碧南市,每年夏天都舉辦傳統的夏日節慶活動,吸引不少遊客,今年的活動上就有贊助商家為參加的民眾提供一款特別甜品,就是這些可以食用的碟,這些碟吃下去很脆,感覺像曲奇。

企業負責人Ishikawa表示,這些可以吃的碟子,全部由食物製造。

今年夏日祭節慶上,也有民眾對其味道讚好,有民眾認為,如果把碟也吃了,就不會產生垃圾。

可食用餐具的生產商是當地一間知名主要生產,雪糕甜筒的企業經過重覆的實驗,終於研發出四個口味的可食用碟。

他們還研發出用製作日本榻榻米的原材料藺草,製成的可食用筷子。

那麼價錢又如何呢?一對可食用筷子,售價400日圓,即大約3.76美元,一個可食用碟是70日圓,大約0.66美元。

該公司指,去年有約6萬件可食用餐具售出,今年首半年就售出7萬件,預計今年銷售達20萬件。

詃公司現在每日可以生產3,000件可食用餐具,希望未來能夠大量生產,並將價錢降低至目前的一半來擴大市場。

根據統計,日本每年產生940萬噸塑膠垃圾,去年日本定下目標,在2030年前,減少25%塑料使用,並已經在今年3月開始對所有塑膠袋收費。

