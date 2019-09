【KTSF】

週三晚一架原定從首都華盛頓直飛來舊金山國際機場的客機,中途要在丹佛降落進行拯救行動,才再飛回舊金山,原因是有一名乘客被困廁所。

該航班是聯合航空的1554班機,本地五號台引述丹佛機場方面表示,丹佛消防局在週三晚7點接報,要幫助救出一名被困廁所的女子。

根據機上乘客在社交媒體發布的片段顯示,該名女子在飛機上的廁所被困約一個小時,一名乘客指當時有5名消防員和一名機械工人到機上,迅速解救該名被困女子,該名女子沒有受傷。

聯合航空週三晚發聲明指,該名女子進入廁所之後,廁所門就無法打開,並就事件向所有乘客道歉。

該航班在週三晚約11點飛抵舊金山國際機場。

