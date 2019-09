匪徒假扮FedEx快遞員進入紐約住宅打劫3戶主（視頻）

【KTSF】

紐約布祿崙區週一發生入屋劫案,有歹徒假扮FedEx快遞員進入屋內打劫3名戶主,過程被屋內的監控鏡頭拍下,警方正追緝兩名匪徒。

事發於6大街一幢住屋,從監控鏡頭拍下的視頻可見,一對年老夫婦與他們的女兒,週一下午在客廳內被人用膠紙綑綁打劫。

受害事主分別是一名75歲老婦、一名81歲老翁、以及一名36歲女子。

受害事主報稱,其中一名歹徒假扮FedEx快遞員進入屋內,之後再有另一名男子尾隨入屋。

假扮FedEx快遞員入屋後,舉起一個徽章,報稱他是一名警員,他與另一名男子帶受害人到客廳,再有膠紙綑綁他們,兩名匪徒之後在屋內搜掠。

兩匪在屋內找到一個夾萬,並一度威迫受害人打開夾萬,在視頻中可見其中一名匪徒把夾萬拖行出客廳。

警方表示,匪徒在案中偷走現金和珠寶,總值約125,000元。

受害事主在事故中沒有受傷,但心靈受創,涉案匪徒仍然在逃。

