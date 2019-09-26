匪徒假扮FedEx快遞員進入紐約住宅打劫3戶主（視頻）

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紐約布祿崙區週一發生入屋劫案，有歹徒假扮FedEx快遞員進入屋內打劫3名戶主，過程被屋內的監控鏡頭拍下，警方正追緝兩名匪徒。

事發於6大街一幢住屋，從監控鏡頭拍下的視頻可見，一對年老夫婦與他們的女兒，週一下午在客廳內被人用膠紙綑綁打劫。

受害事主分別是一名75歲老婦、一名81歲老翁、以及一名36歲女子。

受害事主報稱，其中一名歹徒假扮FedEx快遞員進入屋內，之後再有另一名男子尾隨入屋。

假扮FedEx快遞員入屋後，舉起一個徽章，報稱他是一名警員，他與另一名男子帶受害人到客廳，再有膠紙綑綁他們，兩名匪徒之後在屋內搜掠。

兩匪在屋內找到一個夾萬，並一度威迫受害人打開夾萬，在視頻中可見其中一名匪徒把夾萬拖行出客廳。

警方表示，匪徒在案中偷走現金和珠寶，總值約125,000元。

受害事主在事故中沒有受傷，但心靈受創，涉案匪徒仍然在逃。

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