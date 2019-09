【KTSF 黃恩光報導】

灣區過去兩日異常炎熱,部分地區出現破紀錄的高溫,雖然酷熱天氣預警剛剛解除,可是週三晚仍然很熱,到了週四會明顯轉涼,大家要注意天氣的變化。

舊金山週二和週三日間最高溫度達到華氏90度,週二甚至高達華氏94度,打破歷來同日紀錄。

舊金山公共衛生部和緊急事務管理局呼籲市民多喝水,少喝酒和含咖啡因的飲品,關心長者、體弱人士和幼兒的健康。

市府表示,熱浪過後,熱空氣仍然會停留在室內幾天,大家要注意家居安全。

氣象局預測,週三氣溫會顯著下降,舊金山週三最高氣溫料達華氏76度,較週三劇降15度,到了週末將降至華氏70度左右。

東灣內陸地區週三最高氣溫華氏80多度,週六將降至華氏70多度。

