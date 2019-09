中方堅決反對美國推動香港人權民主法案

【i-CABLE】

中國外交部批評美國國會受理《香港人權與民主法案》恬不知恥,是不折不扣的干預黑手,警告任何損害中方利益的舉動,將受到有力回擊,敦促立即停止推動審議法案。

中方批評美國國會參眾兩院外委會受理《香港人權與民主法案》,是公然為香港激進勢力和暴力份子張目,粗暴干涉中國內政,中方強烈憤慨和堅決反對。

中國外交部屬下駐港特派員公署已向美國提出嚴正交涉,批評國會罔顧事實、顛倒黑白,指一些國會議員以莫須有的所謂「人權」、「民主」為幌子,插手香港事務,為反中亂港勢力及激進暴力份子撐腰打氣,再次證明他們是不折不扣的干預黑手,敦促他們停止玩火把戲,否則必將引火焚身、玩火自焚。

國務院港澳辦亦強烈譴責美國國會做法嚴重傷害中美關係,又批評一小撮反中亂港份子四處乞求外部勢力干涉,背叛國家,出賣香港利益,叛國禍港行徑必將遭唾棄,永遠釘在歷史恥辱柱上。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。