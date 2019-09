舊金山市府促當局恢復印刷人口普查雙語問卷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

根據聯邦政府的規定,明年舉行的人口普查,將不會印刷包含中文、越南文、韓文及俄文等雙語問卷,有需要的民眾只可以上網填,舊金山市府及多個社區組織認為,這樣會大大減少參加普查的人數,促請當局恢復印刷這些雙語問卷。

在2000年及2010年的人口普查,人口普查局分別印刷了包括中文、越南文及韓文等的雙語問卷,明年的人口普查是首次提供網上填寫,不過除了西班牙語的雙語問卷外,其他語言的雙語問卷,將不會再有印刷版,只可以上網填寫。

華人權益促進會擔心,上網填寫可能間接減少參加人口普查的人數。

華人權益促進會倡議主任馮弘美(Hong Mei Pang)說:”在我們低收入、年長人士,還有英語有限人士,想要得到這些資訊,跟填這些表格的時候,他們較喜歡用紙張的表格去填,他們可以沒有一個辦法去上網,或者有電腦上網填表,這就是數位落差的一個障礙及問題。”

市參事李麗嫦表示,單在舊金山,有超過10萬名華裔、越南裔、韓裔及俄裔居民說有限,甚至不懂英語,而在加州,說有限英語的人,佔了總人口的兩成,加上不是人人可以上網,因此不印刷雙語問卷,會嚴重影響普查的準確度。

李麗嫦及佩斯金等人週二在市參議會上提出決議案,促請當局印刷這些雙語問卷,最終獲全體市參事一致通過。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:”不好意思,特朗普先生,聯邦法院告訴你,不可以問有關移民身分的問題,現在你又嘗試玩種族的把戲,就是不讓市民利用他們熟悉的語言參加人口普查,這是憲法規定的基本義務,我們不會坐以待斃,我們會團結,就像昨天(投票)一樣。”

以上的決議案沒有法律約束力,人口普查局會有最終決定。

州眾議員邱信福表示,他會連同其他州府官員向聯邦政府施壓,他們正考慮動用州府近兩億元的預算,讓居民在普查中得到適當的語言協助,華促會指,多間社區組織亦會為有需要的居民提供翻譯服務。

為了推廣人口普查,舊金山市府及多個社區組織將於10月6日星期日,在總圖數館附近舉行大型活動,教導市民如何填寫問卷,需要翻譯時又應該去哪裡找。

