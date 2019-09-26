舊金山市府促當局恢復印刷人口普查雙語問卷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

根據聯邦政府的規定，明年舉行的人口普查，將不會印刷包含中文、越南文、韓文及俄文等雙語問卷，有需要的民眾只可以上網填，舊金山市府及多個社區組織認為，這樣會大大減少參加普查的人數，促請當局恢復印刷這些雙語問卷。

在2000年及2010年的人口普查，人口普查局分別印刷了包括中文、越南文及韓文等的雙語問卷，明年的人口普查是首次提供網上填寫，不過除了西班牙語的雙語問卷外，其他語言的雙語問卷，將不會再有印刷版，只可以上網填寫。

華人權益促進會擔心，上網填寫可能間接減少參加人口普查的人數。

華人權益促進會倡議主任馮弘美（Hong Mei Pang）說：”在我們低收入、年長人士，還有英語有限人士，想要得到這些資訊，跟填這些表格的時候，他們較喜歡用紙張的表格去填，他們可以沒有一個辦法去上網，或者有電腦上網填表，這就是數位落差的一個障礙及問題。”

市參事李麗嫦表示，單在舊金山，有超過10萬名華裔、越南裔、韓裔及俄裔居民說有限，甚至不懂英語，而在加州，說有限英語的人，佔了總人口的兩成，加上不是人人可以上網，因此不印刷雙語問卷，會嚴重影響普查的準確度。

李麗嫦及佩斯金等人週二在市參議會上提出決議案，促請當局印刷這些雙語問卷，最終獲全體市參事一致通過。

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：”不好意思，特朗普先生，聯邦法院告訴你，不可以問有關移民身分的問題，現在你又嘗試玩種族的把戲，就是不讓市民利用他們熟悉的語言參加人口普查，這是憲法規定的基本義務，我們不會坐以待斃，我們會團結，就像昨天（投票）一樣。”

以上的決議案沒有法律約束力，人口普查局會有最終決定。

州眾議員邱信福表示，他會連同其他州府官員向聯邦政府施壓，他們正考慮動用州府近兩億元的預算，讓居民在普查中得到適當的語言協助，華促會指，多間社區組織亦會為有需要的居民提供翻譯服務。

為了推廣人口普查，舊金山市府及多個社區組織將於10月6日星期日，在總圖數館附近舉行大型活動，教導市民如何填寫問卷，需要翻譯時又應該去哪裡找。

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