【i-CABLE】

經歷3個多月反修例示威衝突後,香港政府首場”社區對話”展開,香港行政長官林鄭月娥連同4名局長正在灣仔伊館跟150名市民見面。

林鄭月娥在對話會上承認過去與市民”disconnect”,令人感覺政府一意孤行,現在對話是想尋求改變,多位提問的市民都主張成立獨立調查委員會,林鄭月娥未有接納,她又指警方會停用新屋嶺扣留中心。

3個多月的示威衝突仍未平息之際,第一場官民面對面對話,晚上在灣仔伊館舉行。

全晚有20名市民抽中發言,近一半提到同一個訴求,成立獨立調查委員會,亦有人問到市民最近的一個心結,全晚沒有人擲物,無人衝上台對質。

每輪提問抽6人,每人可以說3分鐘,6人問完,官員才一次過回應。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。