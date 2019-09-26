林鄭《紐約時報》撰文重申不會接納不檢控訴求（視頻）

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香港行政長官林鄭月娥連同4位局長晚上將在灣仔伊利沙伯體育館與市民對話，對話會前，林鄭月娥在《紐約時報》撰文，形容自己已進入”聆聽模式”，希望以對話戰勝衝突、重建信任。

首場社區對話會前，林鄭月娥在《紐約時報》撰文，題目是「YES，香港確有將來」，她指香港戰後，每十年都會克服一次大挑戰，近期的動盪是另一次轉型，她知道社會傷口很深，她希望以對話戰勝衝突，恢復平靜及重建互信。

她指在首場對話會上，會與市民共同探討香港還有沒有未來，讓公眾訴說不滿，會上反映的議題，政府會研究、轉化成實際行動，即將公佈的《施政報告》亦會有大膽措施，處理深層次問題。

談到未來，林鄭月娥指示威活動對香港即時經濟有影響，中美貿易摩擦，更令香港明年有機會衰退，但香港根基紮實，財政儲備充足，金融市場繼續暢順運作。

《基本法》保障香港享有各項自由及權利，其中法治及司法獨立，更是香港基石、不容妥協，正因如此，政府不能接受撤銷被捕者控罪的訴求，因這與法治背道而馳。

她最後指自己已經進入”聆聽模式”，預了受到嚴厲批評，亦期望收到建設性建議。

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