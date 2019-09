林鄭《紐約時報》撰文重申不會接納不檢控訴求（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥連同4位局長晚上將在灣仔伊利沙伯體育館與市民對話,對話會前,林鄭月娥在《紐約時報》撰文,形容自己已進入”聆聽模式”,希望以對話戰勝衝突、重建信任。

首場社區對話會前,林鄭月娥在《紐約時報》撰文,題目是「YES,香港確有將來」,她指香港戰後,每十年都會克服一次大挑戰,近期的動盪是另一次轉型,她知道社會傷口很深,她希望以對話戰勝衝突,恢復平靜及重建互信。

她指在首場對話會上,會與市民共同探討香港還有沒有未來,讓公眾訴說不滿,會上反映的議題,政府會研究、轉化成實際行動,即將公佈的《施政報告》亦會有大膽措施,處理深層次問題。

談到未來,林鄭月娥指示威活動對香港即時經濟有影響,中美貿易摩擦,更令香港明年有機會衰退,但香港根基紮實,財政儲備充足,金融市場繼續暢順運作。

《基本法》保障香港享有各項自由及權利,其中法治及司法獨立,更是香港基石、不容妥協,正因如此,政府不能接受撤銷被捕者控罪的訴求,因這與法治背道而馳。

她最後指自己已經進入”聆聽模式”,預了受到嚴厲批評,亦期望收到建設性建議。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。