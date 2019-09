【KTSF】

雖然感恩節和聖誕節還有一兩個月才到,不過有專家表示,現在是最佳的訂票時間。

去年有5,400百萬人在感恩節假期出行,有1.12億人在聖誕及新年假期出行。

全國汽車協會(AAA)專家表示,今年情況應該大致差不多。

感恩節前的週一是最佳的出行時間,如果你時間夠充裕,感恩節當日也不錯,平均機票價格約為525元,最佳的預定時間是9月25日至10月27日。

專家同時表示,聖誕節訂票最好時機,是從週四起到10月25日,這段時間訂票會更實惠,而聖誕假期最佳的出行時間將會12月26日,以及聖誕夜的24日。

AAA也都建議,找個旅遊中介幫你搶到節日最優的票價,另外最好要購買出行保險,保障你所有的投資。

