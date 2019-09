【KTSF 郭柟報導】

灣區捷運(BART)原定計劃延伸服務至聖荷西市中心的工程,要延期4年,可能要到2030年才通車。

矽谷交通局VTA表示,延誤原因有多個,其中一項是由於遲了一年獲得環境許可評估,另外是因為用了更長時間審議隧道工程方式。

VTA最終決定採用名為single-bore單隧道方式通車,即是兩列車分別在上下層使用同一隧道行駛,好處是可以減低對地面街道商戶的影響,一般的捷運站是採用雙隧道通車,中間有個月台隔開。

捷運計劃在聖荷西加多4個車站,包括市中心站、Santa Clara街站、Alum Rock夾28街站和Diridon車站。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。