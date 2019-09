眾議院啟動彈劾程序 並不代表特朗普快被撤換

【KTSF 江良慧報導】

雖然眾議院啟動彈劾程序,但並不表示特朗普便會因此被解除總統職務,因為還要經過冗長的調查和審訊。

根據憲法規定,如果有足夠的議員投票,認定總統犯了叛國、受賄。或者其他嚴重罪行和不檢行為,國會可以在總統任期未滿前解除他的職務。

美國歷來只有三位總統曾面臨過彈劾程序,其中兩名,1868年的Andrew Johnson,和1998年的克林頓遭彈劾,但最後被裁定無罪可以留任,第三位總統尼克遜就在1974年辭職避免被彈劾。

彈劾尼克遜和克林頓時,眾議院司法委員會先展開調查,之後向全院建議彈劾,之後眾院全院就彈劾表決,若大多數人贊成,總統就被彈劾,也等同被起訴,之後程序移師至參議院審訊,並由最高法院首席大法官審理。

眾議院會派出一隊名為經理的議員擔當撿控官,總統會有自己的律師,而參議院就是陪審團,至少要有3分2參議員裁定總統罪名成立,才會解除總統職務,副總統將會接任成為總統。

