眾議院啟動彈劾程序 並不代表特朗普快被撤換

【KTSF 江良慧報導】

雖然眾議院啟動彈劾程序，但並不表示特朗普便會因此被解除總統職務，因為還要經過冗長的調查和審訊。

根據憲法規定，如果有足夠的議員投票，認定總統犯了叛國、受賄。或者其他嚴重罪行和不檢行為，國會可以在總統任期未滿前解除他的職務。

美國歷來只有三位總統曾面臨過彈劾程序，其中兩名，1868年的Andrew Johnson，和1998年的克林頓遭彈劾，但最後被裁定無罪可以留任，第三位總統尼克遜就在1974年辭職避免被彈劾。

彈劾尼克遜和克林頓時，眾議院司法委員會先展開調查，之後向全院建議彈劾，之後眾院全院就彈劾表決，若大多數人贊成，總統就被彈劾，也等同被起訴，之後程序移師至參議院審訊，並由最高法院首席大法官審理。

眾議院會派出一隊名為經理的議員擔當撿控官，總統會有自己的律師，而參議院就是陪審團，至少要有3分2參議員裁定總統罪名成立，才會解除總統職務，副總統將會接任成為總統。

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