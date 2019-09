特朗普聯大發言談及香港 望中國履行中英聯合聲明

【i-CABLE】

美國國會的委員會討論《香港人權與民主法案》前夕,特朗普總統罕有在聯合國大會上提及香港,相信是首次有美國總統這樣做。他期望中國履行《中英聯合聲明》,現時應對香港的抉擇將影響中國未來的國際地位。

特朗普在聯合國大會上談中美貿易糾紛後,接著提到香港近期局勢。他促請中國履行《中英聯合聲明》的承諾,保障香港的自由、民主和法治。

中國及英國的官員過去都有多次在聯大提到香港,但翻查聯合國的講稿記錄。美國過往甚少在聯大會議上提及香港,相信只有前國務卿賴斯在 2005 年提到香港舉辦的世貿會議。

因應香港局勢,美國國會將就港人關注的《香港人權與民主法案》開始討論,參議院的外交關係委員會就這項草案提出部分修訂,但在程序上,只屬初步討論階段,焦點是眾議院的外交事務委員會將表決是否受理《香港人權與民主法案》,若委員會贊成接納,法案將正式納入眾議院大會議程踏出立法第一步。

委員會亦會決定是否接納另一條暫停向香港出口防暴裝備的草案,針對香港警察處理反修例示威的手法,要求立法禁止美國將人群管制裝備賣予香港紀律部隊。

