特朗普聯大發言批評中國貿易手段

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二在聯合國大會發言,談論廣泛問題,當中包括美中貿易和香港問題。

特朗普週二在聯大會議上表示,聰明的領袖,經常將自己的人民和國家放在第一位,他重申,世界的未來屬於那些能夠保護國民、尊重鄰邦、接受不同意見的主權和獨立國家。

在貿易問題上,特朗普批評中國的貿易手段。

特朗普說:”中國不僅拒絕推行所承諾的改革,其經濟模式還依靠龐大市場壁壘、大量國家補貼、匯率操縱、產品傾銷、強迫科技轉移、盜竊知識產權及大量竊取商業秘密。”

特朗普說,美國絕對希望重建美中關係平衡,也期望美中兩國達成一個有利雙方的貿易協議,但必須講清楚,美國不接受一個壞的貿易協議。

特朗普也提到香港問題,他指出,中國如何選擇去處理香港問題,很大程度上將會影響中國在未來世界扮演的角色。

在談到伊朗問題上,特朗普說,任何負責任的國家,都不應該資助伊朗的血腥欲望,他又說,只要伊朗的危險行為繼續下去,制裁就不會撤銷,反而會進一步加強。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。