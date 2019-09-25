特朗普聯大發言批評中國貿易手段

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二在聯合國大會發言，談論廣泛問題，當中包括美中貿易和香港問題。

特朗普週二在聯大會議上表示，聰明的領袖，經常將自己的人民和國家放在第一位，他重申，世界的未來屬於那些能夠保護國民、尊重鄰邦、接受不同意見的主權和獨立國家。

在貿易問題上，特朗普批評中國的貿易手段。

特朗普說：”中國不僅拒絕推行所承諾的改革，其經濟模式還依靠龐大市場壁壘、大量國家補貼、匯率操縱、產品傾銷、強迫科技轉移、盜竊知識產權及大量竊取商業秘密。”

特朗普說，美國絕對希望重建美中關係平衡，也期望美中兩國達成一個有利雙方的貿易協議，但必須講清楚，美國不接受一個壞的貿易協議。

特朗普也提到香港問題，他指出，中國如何選擇去處理香港問題，很大程度上將會影響中國在未來世界扮演的角色。

在談到伊朗問題上，特朗普說，任何負責任的國家，都不應該資助伊朗的血腥欲望，他又說，只要伊朗的危險行為繼續下去，制裁就不會撤銷，反而會進一步加強。

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