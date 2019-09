【KTSF】

美國白宮公開特朗普總統與烏克蘭總統澤連斯基的通話記錄,證實特朗普明確要求對方調查民主黨總統參選人拜登父子。

白宮按特朗普指示,公開5頁通話紀錄,顯示澤連斯基7月與特朗普通電話,希望美國向當地提供更多軍備。

特朗普則說希望對方協助徹查,拜登被指施壓叫停對兒子亨特的調查一事,檢視民主黨上屆大選時外洩的電郵。

特朗普又邀請對方與司法部長巴爾,及其私人律師朱利亞尼保持聯絡,強調美國幫助烏克蘭很多,但沒有將調查與軍事援助掛鉤。

美國司法部檢視電郵後,指特朗普此舉沒有違反競選財務法,未有足夠基礎展開刑事調查。

