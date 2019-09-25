舊金山A提案建議發債 為低收入長者教師提供可負擔房屋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月的選舉，舊金山選民將要表決6項提案，其中A提案建議市府發行6億元公債，將所得的錢，為極低至中等收入家庭、長者及教師等，提供各種可負擔房屋的機會。

A提案得到舊金山市長布里德及全體市參事的支持，放在今年的選票上。

建議發行史上最龐大，共6億元的債券，去資助興建及保留為不同階層而設的可負擔房屋。

6億元當中的2.2億元，專為極低及低收入家庭興建及翻新房屋，讓他們有更多的租屋機會。

3億元分別用來維修及重建公屋，以及興建新的長者房屋，另外有6,000萬用來保留及翻新可負擔房屋，讓這些單位不會因私人買賣而流失，亦會協助中等收入家庭尋找永久居所，例如是提供低息首期貸款等。

剩下的兩千萬用來支援校區及市立大學的教職員尋找房屋。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”我認為這是一個全面的計劃，為低至中等收入居民提供援助，發行債券的同時，不會增加物業稅，這是我最關心的，因此這個公債提案是非常負責任的做法。”

市府一旦發行公債集資，本金連利息需要在市民，繳交的物業稅中撥出部分歸還，為什麼布里德表示A提案不需要增加物業稅呢？

根據市府的政策，為了保持物業稅不會大幅上升，當有舊的公債償還完畢，市府才可以再發行新的公債，因此，今年的A提案一旦通過，物業稅中原本用來支付舊有公債的錢，就會用來償還A提案的債券，這樣物業稅就不會有太大變動。

A提案建議將債券分30年攤還，市主計長綜合30年的利率作估算，一個估值60萬的物業，每年最多大約支付101.57元去償還A提案。

自由黨反對A提案，他們認為令舊金山深陷房屋危機的是市府對房屋發展有過多的限制，況且，發行房屋債券近年已經進行過很多次，但房屋危機仍未有緩和的跡象，想改變現狀，必須放寬限制。

而A提案只有部分人受惠，但妄顧對於要交物業稅的人，這可能亦是一種負擔。

A提案動用物業稅來償還，因此必須要有3分之2選民贊成才獲得通過。

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