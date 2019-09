舊金山A提案建議發債 為低收入長者教師提供可負擔房屋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月的選舉,舊金山選民將要表決6項提案,其中A提案建議市府發行6億元公債,將所得的錢,為極低至中等收入家庭、長者及教師等,提供各種可負擔房屋的機會。

A提案得到舊金山市長布里德及全體市參事的支持,放在今年的選票上。

建議發行史上最龐大,共6億元的債券,去資助興建及保留為不同階層而設的可負擔房屋。

6億元當中的2.2億元,專為極低及低收入家庭興建及翻新房屋,讓他們有更多的租屋機會。

3億元分別用來維修及重建公屋,以及興建新的長者房屋,另外有6,000萬用來保留及翻新可負擔房屋,讓這些單位不會因私人買賣而流失,亦會協助中等收入家庭尋找永久居所,例如是提供低息首期貸款等。

剩下的兩千萬用來支援校區及市立大學的教職員尋找房屋。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”我認為這是一個全面的計劃,為低至中等收入居民提供援助,發行債券的同時,不會增加物業稅,這是我最關心的,因此這個公債提案是非常負責任的做法。”

市府一旦發行公債集資,本金連利息需要在市民,繳交的物業稅中撥出部分歸還,為什麼布里德表示A提案不需要增加物業稅呢?

根據市府的政策,為了保持物業稅不會大幅上升,當有舊的公債償還完畢,市府才可以再發行新的公債,因此,今年的A提案一旦通過,物業稅中原本用來支付舊有公債的錢,就會用來償還A提案的債券,這樣物業稅就不會有太大變動。

A提案建議將債券分30年攤還,市主計長綜合30年的利率作估算,一個估值60萬的物業,每年最多大約支付101.57元去償還A提案。

自由黨反對A提案,他們認為令舊金山深陷房屋危機的是市府對房屋發展有過多的限制,況且,發行房屋債券近年已經進行過很多次,但房屋危機仍未有緩和的跡象,想改變現狀,必須放寬限制。

而A提案只有部分人受惠,但妄顧對於要交物業稅的人,這可能亦是一種負擔。

A提案動用物業稅來償還,因此必須要有3分之2選民贊成才獲得通過。

