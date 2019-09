【KTSF】

舊金山Crocker Amazon區週一下午發生一宗入屋搶劫案,屋內其中一名80幾歲華裔婦人受輕傷,3名匪徒仍然在逃。

事發在Munich街1100號路段,週一下午兩時半,有3名年青非洲裔匪徒,闖入一間民居內搜掠。

屋內當時有3名年約80幾歲的女人,其中一名86歲婦人被匪徒強搶手飾時,手腕受輕傷。

匪徒搶走一些手錶、戒指,以及現金後,乘坐汽車逃走。

