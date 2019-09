【KTSF】

加州衛生部週二發出警示,敦促民眾停止吸電子煙,直至聯邦當局的調查完成,至今加州出現90宗同吸電子煙有關的肺病入院個案,當中兩人死亡,南灣Santa Clara縣週二晚亦通過一項禁令,禁止向縣內年齡21歲以下人士售賣電子煙,不過該禁令只適用於區內沒有城市管轄的地方。

縣當局表示,2017年至2018年間,據報將近3分之1的高中生有吸電子煙。

這是在麻省頒布臨時禁令,成為首個禁售電子煙州分後,數個小時後該縣作出的決定。

直至9月17日為止,全國有530人因為吸電子煙導致肺病,當中9人死亡。

