南灣兩名65歲以下人士患流感死亡 一人是兒童（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣公共衛生部公佈,縣內有兩名65歲以下人士因為流感而死亡,其中一名死者是兒童,剛剛從海外回來。

Santa Clara縣公共衛生部指出,兩名死於流感的人士,一名是成年人,生前有其他健康問題,所以感染流感更容易產生嚴重的併發症。

另一名死者是18歲以下的人士,生前身體健康,最近到海外旅遊,不久之前回國。

衛生部表示,這名兒童有可能在海外感染了流感。

衛生部指出,兩名死者都沒有接受流感疫苗的紀錄。

衛生部表示,雖然流感季節通常10月才開始,可是流感病毒全年都在傳播,加上其他國家的流感季節不一定和美國一樣,所以大家到海外旅遊之前,應該先接種疫苗。

南半球澳洲的流感季節,是6月到9月,今年澳洲的流感特別嚴重,有專家指出,北半球的美國也有可能面臨惡劣的流感季節。

加州公共衛生部提供的資料顯示,上個流感季節,全州有589人證實死於流感,目前流感季節尚未開始,可是今年5月到9月,也有20人因為流感而死亡.

預防流感最有效的方法是接受流感疫苗,衛生部呼籲6個月大及以上人士都應該接受疫苗,而孕婦、5歲以下幼童,以及65歲以上長者,特別需要疫苗的保護。

