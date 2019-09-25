南灣兩名65歲以下人士患流感死亡 一人是兒童（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣公共衛生部公佈，縣內有兩名65歲以下人士因為流感而死亡，其中一名死者是兒童，剛剛從海外回來。

Santa Clara縣公共衛生部指出，兩名死於流感的人士，一名是成年人，生前有其他健康問題，所以感染流感更容易產生嚴重的併發症。

另一名死者是18歲以下的人士，生前身體健康，最近到海外旅遊，不久之前回國。

衛生部表示，這名兒童有可能在海外感染了流感。

衛生部指出，兩名死者都沒有接受流感疫苗的紀錄。

衛生部表示，雖然流感季節通常10月才開始，可是流感病毒全年都在傳播，加上其他國家的流感季節不一定和美國一樣，所以大家到海外旅遊之前，應該先接種疫苗。

南半球澳洲的流感季節，是6月到9月，今年澳洲的流感特別嚴重，有專家指出，北半球的美國也有可能面臨惡劣的流感季節。

加州公共衛生部提供的資料顯示，上個流感季節，全州有589人證實死於流感，目前流感季節尚未開始，可是今年5月到9月，也有20人因為流感而死亡．

預防流感最有效的方法是接受流感疫苗，衛生部呼籲6個月大及以上人士都應該接受疫苗，而孕婦、5歲以下幼童，以及65歲以上長者，特別需要疫苗的保護。

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