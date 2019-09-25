聖荷西市府推出新政策加速建新房屋引發爭議（視頻）

【梁秋玉報導】

面對灣區的房屋危機，南灣聖荷西市政府積極推出新政策，以推動建新房屋的速度，不過此舉也引發不同聲浪，有市議員就認為，市府對房屋發展商的補貼計劃，反而可能會拖慢可負擔房屋的興建速度。

聖荷西市政府對面正在興建中的28層高的豪華公寓樓，建成後將是市內最高的建築，市長Sam Liccado表示，這座豪華高層公寓建築也是市府最大筆的高層住宅項目補貼之一，由於補貼計劃即將到期，是否續期市議會目前出現分歧。

Liccado說：”最近兩年已沒有新建的高層公寓大樓，因為建設費太高，所以市府打算降低收費，以建好房屋。”

市府給予市中心高層住宅公寓的補貼，讓項目發展商可以把市場價建築費降低一半，而且市府還因為建可負擔房屋，而免除了其影響費。

其中有9個項目符合補貼計劃，可為城市合共增加3,000個房屋單位，有市議員認為，有些項目無需市府補貼也能獲利。

市議員Raul Peralez說：”我們不應只給出這些獎勵措施，而沒有任何回報。”

Peralez表示，他支持建房，但應該用更可行的方法籌集可負擔房屋的資金，或者讓這些高層住宅項目中，也包含一些可負擔房屋。

有市民也反對補貼計劃，表示他母親和同事都無法負擔聖荷西的房屋，認為市府給發展商太多好處，市府給建築商稅務優惠，但他們卻沒有回饋社區。

市議會就補貼續期計劃仍沒有最終決定，如果獲得通過，該補貼計劃將續期至2023年。

另一方面，市政府政考慮批准一項特赦計劃，就是讓未經許可興建的附屬住宅單位合法化，而且不會有任何罰款。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。