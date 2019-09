聖荷西市府推出新政策加速建新房屋引發爭議（視頻）

【梁秋玉報導】

面對灣區的房屋危機,南灣聖荷西市政府積極推出新政策,以推動建新房屋的速度,不過此舉也引發不同聲浪,有市議員就認為,市府對房屋發展商的補貼計劃,反而可能會拖慢可負擔房屋的興建速度。

聖荷西市政府對面正在興建中的28層高的豪華公寓樓,建成後將是市內最高的建築,市長Sam Liccado表示,這座豪華高層公寓建築也是市府最大筆的高層住宅項目補貼之一,由於補貼計劃即將到期,是否續期市議會目前出現分歧。

Liccado說:”最近兩年已沒有新建的高層公寓大樓,因為建設費太高,所以市府打算降低收費,以建好房屋。”

市府給予市中心高層住宅公寓的補貼,讓項目發展商可以把市場價建築費降低一半,而且市府還因為建可負擔房屋,而免除了其影響費。

其中有9個項目符合補貼計劃,可為城市合共增加3,000個房屋單位,有市議員認為,有些項目無需市府補貼也能獲利。

市議員Raul Peralez說:”我們不應只給出這些獎勵措施,而沒有任何回報。”

Peralez表示,他支持建房,但應該用更可行的方法籌集可負擔房屋的資金,或者讓這些高層住宅項目中,也包含一些可負擔房屋。

有市民也反對補貼計劃,表示他母親和同事都無法負擔聖荷西的房屋,認為市府給發展商太多好處,市府給建築商稅務優惠,但他們卻沒有回饋社區。

市議會就補貼續期計劃仍沒有最終決定,如果獲得通過,該補貼計劃將續期至2023年。

另一方面,市政府政考慮批准一項特赦計劃,就是讓未經許可興建的附屬住宅單位合法化,而且不會有任何罰款。

