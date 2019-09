San Bruno國家檔案室藏逾百萬移民檔案 週二舉行十週年紀念（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

每個經由正式渠道移民來美的人士,都會有一份A檔案,也就是Alien File,紀錄著入籍成為公民之前的所有移民資料,收藏上百萬份A檔案的San Bruno的國家檔案室,週二舉行保存檔案十週年紀念,關注人士呼籲移民社區利用這些資源尋根,了解早期華人艱辛的移民歷程。

這是20世紀初的移民文件,泛黃的照片和紙張,可以看出年代的久遠,還有在排華法實施期間,在天使島被拘押等候審查的珍貴移民文件,位於中半島San Bruno市的國家檔案室週二慶祝A檔案成為這裡永久收藏10週年紀念。

SONA Communications共同主席黃育貞(Jeanie Low)說:”文件包含你的親戚的詳情,你父母在何處何時出生,你祖父母的詳細資料,你的祖國,還有若歸化成為公民,也會有一份公民紙紀錄在檔案。”

天使島移民基金會主席朱伯忠(Buck Gee)說:”這可以讓很多人,例如我的家庭,我可以來這裡看我文件上的祖父的檔案,看到還可以掃描並且了解他們當年的情況,很多人可以摸到讓他們父親及祖父來美的文件紙張,這是很感人的。”

國家檔案室位於1000 Commodore Drive,收藏超過100萬份移民文件,文件原本是移民局的暫時檔案,在關注人士的爭取下,十年前開始陸續交給該檔案室永久收藏,並開放民眾和研究人員查閱。

其中有25萬份文件是從移民局轉送過來,還有80萬份則是從堪薩斯城的國家檔案室轉送過來。

關注人士稱,這些珍貴文件有助於移民社區找尋自己的根。

移民關注人士Julie D. Soo律師說:”人們不知道自己身分令人難過,不知道祖先經歷的困難,我認為我們都會更強大,當知道自己祖先要抗爭才能進入美國。”

美國華人歷史學會執行總監>周黃淑賢(Tamiko Wong)說:”我認為特別是在這個移民被攻擊的時機,人們不認為移民對社會重要,對我們來說做研究非常重要,我們可以分享並告訴外界,我們已經在這裡,也屬於這裡,我們做出貢獻,這就是意義。”

在國家檔案室可以找到珍貴的移民資料,包括天使島的相關文件,當年經過天使島的移民,都會經過一連串的審問過程,而所有的內容,包括審問的問題,都在檔案內可以找到。

不過1941年天使島曾經發生大火,當時保留的移民檔案多數付之一炬,因此這裡所保存到,經天使島海關審查的移民檔案,僅約8萬份。

朱伯忠說:”大約8萬份來自天使島,移民的檔案在此,大約有20至30萬移民經天使島來美檔案,原本是可以存放在此的,很多檔案在1941年天使島大火中喪失了。”

這些A檔案也是移民史的一部分,提出訴訟確立美國出生公民權的華裔黃金德檔案就存在這裡,他的後人也是偶然才知道他的故事,然後在國家檔案室找到資料。

黃金德孫女Sandra Wong說:”這裡的員工很好心提供文件,我們得以閱讀它們,然後發現他的案件,以及他來美以及經歷的一切,還有當時移民法的程序,當時對人們來說移民有多難。”

國家檔案室建議民眾想查詢家族歷史,最好先打電話或上網查詢,確定想找的檔案收藏在此,並預約時間再上門查閱,以方便工作人員準備資料,另外,檔案室也收藏名人的文件,包括中華民國國父孫中山等。

但需要提出申請才能查閱,國家檔案室的電話是:(650) 238-3501。

