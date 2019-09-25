San Bruno國家檔案室藏逾百萬移民檔案 週二舉行十週年紀念（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

每個經由正式渠道移民來美的人士，都會有一份A檔案，也就是Alien File，紀錄著入籍成為公民之前的所有移民資料，收藏上百萬份A檔案的San Bruno的國家檔案室，週二舉行保存檔案十週年紀念，關注人士呼籲移民社區利用這些資源尋根，了解早期華人艱辛的移民歷程。

這是20世紀初的移民文件，泛黃的照片和紙張，可以看出年代的久遠，還有在排華法實施期間，在天使島被拘押等候審查的珍貴移民文件，位於中半島San Bruno市的國家檔案室週二慶祝A檔案成為這裡永久收藏10週年紀念。

SONA Communications共同主席黃育貞（Jeanie Low）說：”文件包含你的親戚的詳情，你父母在何處何時出生，你祖父母的詳細資料，你的祖國，還有若歸化成為公民，也會有一份公民紙紀錄在檔案。”

天使島移民基金會主席朱伯忠（Buck Gee）說：”這可以讓很多人，例如我的家庭，我可以來這裡看我文件上的祖父的檔案，看到還可以掃描並且了解他們當年的情況，很多人可以摸到讓他們父親及祖父來美的文件紙張，這是很感人的。”

國家檔案室位於1000 Commodore Drive，收藏超過100萬份移民文件，文件原本是移民局的暫時檔案，在關注人士的爭取下，十年前開始陸續交給該檔案室永久收藏，並開放民眾和研究人員查閱。

其中有25萬份文件是從移民局轉送過來，還有80萬份則是從堪薩斯城的國家檔案室轉送過來。

關注人士稱，這些珍貴文件有助於移民社區找尋自己的根。

移民關注人士Julie D. Soo律師說：”人們不知道自己身分令人難過，不知道祖先經歷的困難，我認為我們都會更強大，當知道自己祖先要抗爭才能進入美國。”

美國華人歷史學會執行總監>周黃淑賢（Tamiko Wong）說：”我認為特別是在這個移民被攻擊的時機，人們不認為移民對社會重要，對我們來說做研究非常重要，我們可以分享並告訴外界，我們已經在這裡，也屬於這裡，我們做出貢獻，這就是意義。”

在國家檔案室可以找到珍貴的移民資料，包括天使島的相關文件，當年經過天使島的移民，都會經過一連串的審問過程，而所有的內容，包括審問的問題，都在檔案內可以找到。

不過1941年天使島曾經發生大火，當時保留的移民檔案多數付之一炬，因此這裡所保存到，經天使島海關審查的移民檔案，僅約8萬份。

朱伯忠說：”大約8萬份來自天使島，移民的檔案在此，大約有20至30萬移民經天使島來美檔案，原本是可以存放在此的，很多檔案在1941年天使島大火中喪失了。”

這些A檔案也是移民史的一部分，提出訴訟確立美國出生公民權的華裔黃金德檔案就存在這裡，他的後人也是偶然才知道他的故事，然後在國家檔案室找到資料。

黃金德孫女Sandra Wong說：”這裡的員工很好心提供文件，我們得以閱讀它們，然後發現他的案件，以及他來美以及經歷的一切，還有當時移民法的程序，當時對人們來說移民有多難。”

國家檔案室建議民眾想查詢家族歷史，最好先打電話或上網查詢，確定想找的檔案收藏在此，並預約時間再上門查閱，以方便工作人員準備資料，另外，檔案室也收藏名人的文件，包括中華民國國父孫中山等。

但需要提出申請才能查閱，國家檔案室的電話是：(650) 238-3501。

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